معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به پیشرفت ۱۶ درصدی سد معشوره گفت: امسال ۲۴۰ میلیارد تومان برای پیشرفت سد هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در بازدید از سد و نیروگاه معشوره گفت: این سد هم اکنون ۱۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل به ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

مهدی مجیدی با بیان اینکه امسال ۲۴۰ میلیارد تومان برای پیشرفت سد هزینه شده است افزود: قرار است ۲۸۰ میلیارد تومان از محل توازن و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ برای ادامه ساخت این سد تزریق شود.

سید رضا حسسینی معاون اجرایی سد و نیروگاه معشوره گفت: هم اکنون فرازبند سد، تونل انحراف، تأسیسات جاده‌های دسترسی، سرویس کارگاه و تجهیز سد و حجم عمده عملیات خاکبرداری بدنه سد انجام شده است.

فضل الله قربانی پیمانکار طرح نیز گفت: هم اکنون ۶۰ دستگاه ماشین و حدود ۱۰۷ نفر به صورت مستقیم در کار ساخت سد مشغول به کارند.

طرح مطالعاتی سد معشوره سال ۸۰ آغاز و کلنگ آن سال ۹۲ به زمین زده شد و از طرح‌های الویت دار و پیشران لرستان است.

این سد به ارتفاع ۹۶ متر و با طول تاج ۳۵۸ متر در لرستان احداث خواهد شد؛ و ظرفیت گنجایش ۵۲۵ میلیون متر مکعب آب را دارد.

سد بتنی دو قوسی تنگ معشوره بر روی رودخانه کشکان در استان لرستان واقع شده و موقعیت ساختگاه این سد در حدود یک کیلومتر پایین‌تر از محل تلاقی دو شاخه تشکیل دهنده کشکان یعنی کاکارضا و چم زکریا است.

موقعیت جغرافیایی این محل برابر ۴۷ درجه و ۵۰ دقیقه طول شرقی و ۳۳ درجه و ۴۸ دقیقه عرض شمالی است. این ساختگاه در ۹۰ کیلومتری غرب شهر خرم آباد، ۴۰ کیلومتری جنوب شهر نورآباد و در ۴۵ کیلومتری شمال شهر کوهدشت واقع شده است.

سد و نیروگاه تنگ معشوره با هدف تولید انرژی برق آبی، کنترل و جمع آوری سیلاب‌ها و رواناب‌های سطحی رودخانه و تامین آب کشاورزی مورد نیاز دشت‌های اراضی منطقه احداث خواهد شد.

محل ساختگاه سد تنگ معشوره در زاگرس چین خورده و در نزدیکی مرز زاگرس مرتفع قرار گرفته و برجسته‌ترین مشخصه ساختاری طاقدیس منگنی کوه است. در محدوده ساختگاه لایه‌ها دارای شیب به سمت شمال خاور بوده و شامل سازند‌های کشکان، تاربور، امیران و گروپی است.



با تکمیل سد و شبکه‌های پایین دست ۱۸۵ میلیون متر مکعب آب مورد نیاز مردم پایین دست تأمین خواهد شد.