پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: علاقمندان به حضور در مراسم معنوی اعتکاف برای نام نویسی تا ۱۱ دی فرصت دارند به مساجد محل سکونت خود مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، حجتالاسلام والمسلمین محمدعلی نجفی با اشاره به اینکه پیش بینی میشود امسال اعتکاف در ۱۵۰ مسجد استان برگزار شود گفت: علاقمندان برای شرکت در این مراسم معنوی تا ۱۱ دی مهلت دارند برای نام نویسی به مساجد محل سکونت خود مراجعه کنند.
وی افزود: اعتکاف پدر و پسری، مادر و دختری از دیگر برنامهها در مساجد استان است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به اجرای پویش «حالت پرواز» به عنوان راهکار عملی برای ایجاد فضایی مناسب برای تمرکز بر معنویات گفت: این پویش به عنوان طرحی نوآورانه، فرهنگی و قرآنی با هدف آمادهسازی روحی، فکری و معنوی شرکتکنندگان پیش از ورود به آیین اعتکاف در حال اجرا است.
حجتالاسلام والمسلمین محمدعلی نجفی افزود: در این پویش، شرکتکنندگان دعوت میشوند تا پیش از آغاز اعتکاف، ارتباط روزانه خود را با آیههای منتخب از قرآن کریم برقرار کنند و هر روز با تدبر در یک آیه، گامی به سوی آمادگی معنوی بردارند.
وی گفت: روایتگری زندگی شهدا، برنامههای قرآنی از دیگر برنامههای مراسم اعتکاف است.