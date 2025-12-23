متهم به قتل در قوچان پس از دستگیری و انتقال به مشهد، با انجام تحقیقات پلیسی لب به اعتراف گشود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: در پی اعلام گزارشی به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری منجر به قتل در بیمارستان موسی بن جعفر (ع) شهرستان قوچان، کارآگاهان جنایی و کارشناسان بررسی صحنه به محل اعزام شدند.

سرهنگ کارآگاه نبی الله مرادی افزود: طبق بررسی های اولیه هنگامی که ۲ خانواده برای انجام امور درمانی به بیمارستان مراجعه کرده بودند در رویارویی با هم به علت اختلافات خانوادگی درگیر و نزاع شدیدی رخ داده بود.

وی اضافه کرد:

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی ادامه داد: در این درگیری فردی با ضربات چاقو به ناحیه سینه مجروح و به بخش مراقبت های ویژه منتقل شد اما با وجود تلاش پزشکان پس از ساعتی جان خود را از دست داد.

سرهنگ مرادی اظهار کرد: دستگیری متهمان با جدیت در دستور کار قرار گرفت و متهم اصلی پرونده در اقدامی ضربتی دستگیر شد.

وی گفت: متهم در تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی قوچان منکر هرگونه ضربه به مقتول بود و علت مرگ او را خودزنی عنوان می‌کرد.

مرادی افزود: با دستورات تخصصی مرجع قضایی، متهم برای تحقیقات تکمیلی به اداره جرایم جنایی پلیس آگاهی استان منتقل شد و پس از تحقیقات فنی کارآگاهان لب به اعتراف به این جنایت گشود.

مرادی اضافه کرد: تحقیقات درباره چگونگی وقوع این قتل ادامه دارد.