نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، با هشدار نسبت به جنگ هویتی دشمن، مدارس را حساس‌ترین سنگر فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ نشست معرفتی ـ تشکیلاتی شبکه پشتیبان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان مازندران با حضور نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با تأکید بر اینکه دشمن با برنامه‌ریزی دقیق و ساماندهی‌شده به‌دنبال تخریب و تغییر در کشور است، گفت: ایجاد آشوب‌های ذهنی یکی از تکنیک‌های اصلی دشمن برای فلج‌سازی تحلیل، القای گزاره‌های مطلوب و اختلال در نظام محاسباتی جامعه است که در نهایت به جنگ هویتی منجر می‌شود.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به صبوری و استمرار دشمن در مسیر استحاله حکومتی و تصرف دل‌ها افزود: این رویکرد، شکل جدیدی از صف‌آرایی در جهان امروز است و مقابله با آن نیازمند هوشیاری و اقدام هدفمند است.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی باید آرایش جنگی داشت، تصریح کرد: سنگربندی در حساس‌ترین منطقه عملیاتی یعنی مدرسه باید به‌صورت جدی دنبال شود، چرا که مدرسه سنگر فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی است.

حاج‌علی‌اکبری تأکید کرد: اولیا و مربیان نیز باید در کنار دانش‌آموزان آموزش ببینند و در این سنگر نقش‌آفرینی کنند، چرا که تربیت صحیح بدون همراهی خانواده و معلم محقق نخواهد شد.

نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با اشاره به ضرورت سازماندهی تربیتی و تقویت تفکر انقلابی از دوره ابتدایی، استان مازندران را استانی مستعد برای اجرای برنامه‌های هدفمند دانست و گفت: فعالیت‌های انجمن‌های اسلامی نباید مشروط به امکانات و گرفتار «اگرها» شود، بلکه باید با روحیه ابتکار، مسئولیت‌پذیری و اقدام میدانی پیش برود.