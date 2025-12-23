مدیرکل تأمین اجتماعی استان قزوین اعلام کرد: حق عائله‌مندی حدود هزار و ۸۰۰ بازنشسته به دلیل مشکل سیستمی در آذرماه پرداخت نشد که در حقوق ماه آینده جبران خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، انصاری، مدیرکل تأمین اجتماعی استان قزوین در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰ گفت: در آذرماه به دلیل برخی اشکالات سیستمی، حق عائله‌مندی حدود هزار و ۸۰۰ نفر از مستمری‌بگیران پرداخت نشد. اما سازمان تأمین اجتماعی به صورت هوشمند افراد مشمول را شناسایی کرده و این مبلغ در حقوق ماه آینده آنان واریز خواهد شد.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان همچنین درباره روند اعطای وام ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان اظهار داشت: تاکنون بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از بازنشستگان استان این وام را دریافت کرده‌اند. بخشی از این تسهیلات توسط اداره کل استان و بخشی دیگر از طریق کانون بازنشستگان و بر اساس نوبت‌بندی در سیستم کانون پرداخت شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره بازنشستگان بالای ۷۰ سال گفت: این گروه نیز مشمول دریافت وام هستند و با عقد قرارداد جداگانه میان سازمان مرکزی و بانک رفاه، امکان بهره‌مندی آنان از این تسهیلات فراهم شده است.