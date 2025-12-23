فرمانده انتظامی شهرستان خرمدره از توقیف یک دستگاه خودروی کامیون بنز و کشف ۵۴ دستگاه انواع لوازم خانگی قاچاق به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ سرهنگ علیرضا مقدم گفت: دراجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، کارآگاهان پلیس آگاهی ازحمل کالای قاچاق در آزاد راه زنجان - قزوین مطلع و با هماهنگی قضایی یک دستگاه کامیون بنز را توقیف کردند.

وی افزود:خودرو جهت بررسی بیشتر به یگان دلالت و در بازرسی به عمل آمده ۵۴ دستگاه انواع لوازم خانگی قاچاق خارجی که بصورت خاصی جاساز شده بود کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمدره با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالای مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، افزود: در این خصوص متهمین با تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی f ه مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ مقدم در پایان از شهروندان خواست: در راستای همکاری با پلیس در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه و یا مشکوک، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند