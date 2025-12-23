به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانٍ ،مدیرکل آزمایشگاه‌های فنی و مکانیک خاک استان کرمان اعلام کرد: این مرکز تخصصی گامی مهمی در راستای توسعه خدمات آزمایشگاهی در غرب استان کرمان و خدمت‌رسانی به طرحهای مهم عمرانی و معدنی منطقه بوده است.

احسان عراقی زاده ابراز امیدواری کرد :با تلاش مجموعه همکاران در شهرستان شهربابک، این واحد به زودی به یکی از آزمایشگاه‌های نمونه و پیشرو در استان تبدیل شود.

بگفته وی: این آزمایشگاه به عنوان یک مرکز تخصصی، پشتیبانی فنی لازم را برای پروژه‌های ساختمانی، راه‌سازی و بهره‌برداری از معادن متعدد منطقه (ازجمله مس، سرب و روی) فراهم می‌کند.

مدیرکل آزمایشگاه‌های فنی و مکانیک خاک استان کرمان با اشاره به کاربری آزمایشگاه در حفظ کیفیت و ایمنی سازه‌ها خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت آزمایش‌های خاک و مصالح در تضمین ایمنی و دوام سازه‌ها، این آزمایشگاه نقش کلیدی در کنترل کیفیت پروژه‌های منطقه ایفا خواهد کرد.

وی با تاکید بر تکمیل شبکه آزمایشگاهی استان کرمان افزود: راه‌اندازی این آزمایشگاه بخشی از برنامه توسعه شعب شهرستانی این اداره کل است که دسترسی شهرستان‌های غرب کرمان به خدمات تخصصی این اداره‌کل را تسهیل می‌کند.