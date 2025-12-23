به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مسئول واحد فراهم‌ آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اعضای ۱۴۳ بیمار مرگ مغزی تایید شده در این دانشگاه که شمال شرق کشور را زیر پوشش دارد در ۹ ماه نخست امسال در قالب ۶۹۶ پیوند عضو و بافت اهدا شده است.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: از این تعداد اهدای عضو ۸۰ مورد پیوند کلیه، ۶۹ مورد پیوند کبد، ۲۴۰ مورد پیوند قرنیه، ۲۲۲ مورد پیوند پوست، هشت مورد پیوند قلب، ۲ مورد پیوند همزمان کلیه و کبد و ۲ مورد پیوند همزمان کلیه و پانکرانس بوده است.

وی بیان کرد: همچنین از این تعداد اهدای عضو، ۳۴ مورد کلیه و ۳۴ مورد عضو کبد به سایر مراکز پیوند عضو از بیماران مرگ مغزی در کشور ارسال شده است.

به گفته وی، واحد فراهم‌ آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حوزه اهدا و پیوند عضو در این مدت بیشترین میزان شناسایی بیماران مرگ مغزی را داشته است و موفق به کسب رتبه برتر کشوری شده است و اکنون به عنوان سومین مرکز برتر اهدای عضو پس از تهران و شیراز به شمار می‌ رود.

اعضای اهدایی بیماران مرگ مغزی به هفت هزار و ۷۸۶ بیمار نیازمند پیوند شد

مسئول واحد فراهم‌ آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان این که واحد پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی این دانشگاه که شمال‌ شرق کشور را زیر پوشش دارد از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: از آغاز فعالیت این واحد تاکنون هفت هزار و ۷۸۶ پیوند عضو و بافت از هزار و ۷۷۳ بیمار مرگ مغزی در این واحد انجام شده است.

دکتر خالقی افزود: از این تعداد اهدای عضو هزار و ۹۷۲ مورد پیوند کلیه، ۷۹۱ مورد پیوند کبد، ۲ هزار و ۲۲۰ مورد پیوند قرنیه، هزار و ۸۸۰ مورد پیوند پوست، ۱۳۹ مورد پیوند قلب، سه مورد پیوند ریه، ۱۴ مورد پیوند همزمان کلیه و کبد، ۳۱ مورد پیوند همزمان کلیه و پانکرانس و هشت مورد پیوند پانکراس بوده است.

وی ادامه داد: همچنین از این تعداد اهدای عضو، ۱۲ مورد قلب، ۱۶۴ مورد کلیه، ۵۵۵ مورد عضو کبد و ۶ مورد عضو پانکراس به سایر مراکز پیوند عضو در کشور ارسال شده است.

به گفته وی، هم اکنون عمل‌ های پیوند کلیه و کبد به صورت متمرکز در بیمارستان منتصریه، پوست و قلب در بیمارستان امام رضا (ع) و قرنیه در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) در حال انجام است.