وزارت دادگستری آمریکا در دومین مرحله از انتشار اسناد مربوط به جفری اپستین، نزدیک به ۳۰ هزار صفحه سند جدید را منتشر کرد که برخلاف مرحله نخست، این‌بار شامل ارجاعات متعدد و مستقیم‌تری به دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از نیویورک به نقل از روزنامه واشنگتن‌پست؛ وزارت دادگستری آمریکا هزاران صفحه دیگر از اسناد مرتبط با تحقیقات درباره جفری اپستین سرمایه‌دار و مجرم جنسی محکوم را منتشر کرد که در آنها بار‌ها به نام دونالد ترامپ اشاره شده است.

این گزارش افزود: بررسی اولیه این اسناد نشان می‌دهد که بخشی از این ارجاعات مربوط به گزارش‌های رسانه‌ای و مطالب جانبی موجود در پرونده است اما برخی اسناد مستقیماً به روابط شخصی و رفت‌وآمد‌های ترامپ با اپستین می‌پردازد؛ از جمله یادداشت‌ها و ایمیل‌هایی از دادستان‌های فدرال که به تعداد سفر‌های ترامپ با هواپیمای شخصی اپستین اشاره دارد.

در ادامه آمده است، یکی از ایمیل‌های داخلی دادستانی فدرال در نیویورک مربوط به ژانویه ۲۰۲۰ نشان می‌دهد سوابق پرواز‌ها حاکی از آن است که ترامپ «بیش از آنچه پیش‌تر گزارش شده یا مورد آگاهی بوده»، با جت شخصی اپستین سفر کرده است، طبق این ایمیل ترامپ بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ دست‌کم در هشت پرواز حضور داشته که در برخی از آنها افرادی حضور داشتند که می‌توانستند به عنوان شاهدان احتمالی در پرونده گیسلین مکسول مورد استفاده قرار گیرند.

این روزنامه اضافه کرد: در یکی از پرواز‌ها تنها اپستین، ترامپ و یک زن ۲۰ ساله حضور داشته‌اند و در پرواز‌های دیگر افرادی چون مارلا میپلز همسر سابق ترامپ و فرزندان او نیز دیده می‌شوند و نام برخی افراد و هویت شاهدان بالقوه در این اسناد با خطوط سیاه پوشانده شده است.

واشنگتن‌پست می‌نویسد: اسناد جدید همچنین نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۱ دادستانی فدرال احضاریه‌ای برای مجموعه مارالاگو صادر کرده و خواستار تحویل سوابق استخدامی مرتبط با پرونده گیسلین مکسول شده است؛ اقدامی که نشان‌دهنده تمرکز جدی دادستان‌ها بر بررسی ارتباطات پیرامونی اپستین بوده است.

در ادامه گزارش آمده است: وزارت دادگستری آمریکا همزمان با انتشار این اسناد هشدار داده که برخی مطالب موجود در پرونده شامل «ادعا‌های نادرست و هیجان‌زده کننده» علیه ترامپ است که اندکی پیش از انتخابات ۲۰۲۰ به اف‌بی‌آی ارسال شده بود، این نهاد تأکید کرده است که این ادعا‌ها «بی‌اساس و نادرست» هستند، اما به دلیل الزام قانونی و با هدف شفافیت عمومی منتشر شده‌اند.

این گزارش اضافه کرد: انتشار دومین بسته اسناد در حالی صورت می‌گیرد که مرحله نخست افشاگری‌ها با انتقاد گسترده قانون‌گذاران و رسانه‌ها مواجه شد زیرا نام ترامپ در آن بسیار کمتر از انتظار مطرح شده بود و تمرکز بیشتری بر بیل کلینتون رئیس‌جمهور پیشین آمریکا داشت.

به نوشته واشنگتن‌پست، برخی از اسناد جدید برای چند ساعت از وب‌سایت وزارت دادگستری حذف و سپس دوباره بارگذاری شدند؛ اقدامی که توضیح رسمی روشنی درباره آن ارائه نشد و به گمانه‌زنی‌ها درباره نحوه مدیریت این پرونده دامن زد.

در ادامه آمده است: این اسناد همچنین شامل مکاتبات داخلی زندان متروپولیتن نیویورک درباره وضعیت روانی اپستین پیش از مرگ او یادداشت‌هایی درباره تصمیم برای انتقال احتمالی وی به سلول ویژه و جزئیاتی از اعتراض قربانیان اپستین به توافق جنجالی سال ۲۰۰۸ با الکس آکوستا دادستان وقت آمریکا در میامی است.

این گزارش می‌نویسد: وزارت دادگستری انتشار این اسناد را در چارچوب قانون «شفافیت پرونده اپستین» انجام داده؛ قانونی که ماه گذشته با رأی قاطع کنگره تصویب شد و دولت را موظف به انتشار تمامی اسناد غیرمحرمانه مرتبط با این پرونده کرد.

منتقدان می‌گویند، انتشار تدریجی و ناقص اسناد تردید‌هایی جدی درباره میزان پایبندی دولت به روح این قانون ایجاد کرده است.

در پایان آمده است: دونالد ترامپ بار‌ها تأکید کرده که از جرائم اپستین اطلاعی نداشته و ارتباط خود با او را سال‌ها پیش قطع کرده است، با وجود این افزایش ارجاعات به نام او در دومین بسته اسناد پرونده اپستین را بار دیگر به یکی از حساس‌ترین و جنجالی‌ترین موضوعات سیاسی آمریکا تبدیل کرده است.