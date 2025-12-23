مدیرعامل یک هلدینگ سرمایه گذاری با تأکید بر نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصاد کلان، گفت: آینده بازار کار اقتصاد ایران در گرو مهارت‌محوری، اتصال به اکوسیستم نوآوری و شکل‌گیری استارتاپ‌های مقیاس‌پذیر به‌ویژه در حوزه‌های فین‌تک، سلامت، ملک و حمل‌ونقل است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ساسان معدل در اولین همایش ملی اقتصاد نوآوری و فناوری با محوریت اقتصاد کلان و اکوسیستم نوآوری، با اشاره به فرصت‌های پیش‌روی فارغ‌التحصیلان اقتصاد و مدیریت، تأکید کرد: امروز یکی از مهم‌ترین مسیر‌های ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در اقتصاد کشور، حضور فعال نیرو‌های متخصص اقتصادی در زیست‌بوم فناوری و استارتاپ‌هاست.

اقتصاد دانش‌محور و بازار کار نوین

وی خطاب به دانشجویان دانشگاه با بیان اینکه خود از منظر تحصیلی اقتصاد را به‌صورت آکادمیک دنبال کرده است، گفت: من نسبت به فارغ‌التحصیلان اقتصاد و مدیریت تعصب دارم، چون معتقدم اتفاقاً بهترین استارتاپ‌ها باید از دل همین نیرو‌ها بیرون بیاید؛ به‌ویژه در حوزه فین‌تک که نیاز جدی به تحلیل اقتصادی، مدل‌سازی مالی و فهم کلان بازار وجود دارد.

مهارت؛ حلقه مفقوده اقتصاد امروز

این فعال اقتصادی، تسلط به زبان انگلیسی را یکی از پایه‌ای‌ترین نیاز‌های ورود به اکوسیستم نوآوری دانست و افزود: زبان فقط یک مهارت ساده نیست؛ باید شنیدن، درک مطلب و تحلیل محتوا را جدی گرفت. پادکست‌ها و منابع آموزشی فرصت بزرگی برای یادگیری هستند و بدون زبان، اتصال به شبکه جهانی تقریباً ممکن نیست.

معدل با تأکید بر مهارت‌های کاربردی، تصریح کرد: اگر کسی فقط به اکسل و فرمول‌های سرمایه‌گذاری مسلط باشد، من شخصاً بدون تردید او را استخدام می‌کنم. اکسل درمان بسیاری از درد‌های این صنعت است؛ چه در تحلیل مالی، چه در مدل‌سازی اقتصادی و چه در تصمیم‌سازی سرمایه‌گذاری.

وی در عین حال به نقش هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: هوش مصنوعی قطعاً به کمک ما می‌آید، اما همچنان این انسان است که باید بداند چگونه از این ابزار استفاده کند. ابزار مهم است، اما مهارت استفاده از آن مهم‌تر است.

مدل مالی؛ قلب تصمیم‌گیری اقتصادی

معدل، توانایی طراحی مدل مالی را یکی از نیاز‌های اصلی استارتاپ‌ها دانست و افزود: تحلیل سناریو‌های مختلف با تغییر نرخ تورم، نرخ بهره، بازدهی و سایر پارامتر‌های کلیدی، مهارتی است که می‌تواند جایگاه یک اقتصاددان را در اکوسیستم نوآوری تثبیت کند.

وی با اشاره به فرصت‌های مغفول‌مانده در اقتصاد ایران گفت: بازار‌هایی مثل ملک و حمل‌ونقل برون‌شهری، از بزرگ‌ترین بازار‌های کشور هستند، اما هنوز استارتاپ‌های قدرتمند و اثرگذار در این حوزه‌ها شکل نگرفته‌اند. اینها بازار‌هایی هستند که هم ظرفیت رشد دارند و هم می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ داخلی و خارجی را جذب کنند.

استارتاپ‌ها؛ مقصد سرمایه‌گذاران جهانی

ساسان معدل تأکید کرد: هر استارتاپ موفقی که به مقیاس برسد، بدون تردید به یکی از جذاب‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری جهانی تبدیل می‌شود. وقتی یک پلتفرم روزانه میلیون‌ها تراکنش دارد، سرمایه‌گذار خارجی خود به‌دنبال شراکت و ورود به آن خواهد آمد؛ بنابراین نگرانی اصلی، نه جذب سرمایه، بلکه یافتن راهکار‌های نوآورانه و اتصال به شبکه‌های بین‌المللی است.

چالش مقررات و نقش دولت

این فعال اقتصادی، چالش‌های نهادی و مقرراتی را یکی از موانع اصلی رشد استارتاپ‌ها دانست و گفت: بخش بزرگی از مشکلات اکوسیستم نوآوری، ناشی از فشار بازار‌های سنتی و پیچیدگی بروکراسی است. دولت می‌تواند با تسهیل مقررات، توسعه سندباکس‌ها و کاهش تصدی‌گری، مسیر رشد کسب‌وکار‌های نوآور را هموارتر کند.