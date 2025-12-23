پخش زنده
رکابزن ۴۸ ساله اهل اردبیل، در ادامه سفر هفت مرحلهای خود به دور ایران، این بار مسیر یزد تا کرمان را با شعار «انا علی العهد – سرباز امام رضا – سرباز وطن» رکاب میزند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حافظ صادقی، بازنشسته صدا و سیما، با الهام از آیه شریفه «الا ان حزب الله هم المفلحون»، برنامهای هفت مرحلهای برای رکابزنی به دور ایران را طراحی کرده است تا پیام حمایت از مردم مظلوم فلسطین و جبهه مقاومت را به گوش همگان برساند.
او در طول این مسیر، در شش مرحله پیشین، رکوردی قابل توجه از خود بر جای گذاشته است. صادقی در مرحله نخست از مشهد تا اردبیل، در مرحله دوم از شلمچه تا بندرعباس رکاب زد و بر شعار «خلیج همیشه فارس» تأکید کرد. پس از آن، مسیرهای اردبیل – خرمشهر و اردبیل – مهران را با پیامهای پایداری و مقاومت پیمود.
مرحله پنجم، سفری بسیار طولانی بود که از زنجان آغاز شد و شهرهای متعددی، چون تهران، قم، اصفهان و شیراز را در بر گرفت و با شعار «تا پای جان برای ایران و امام رضا» همراه شد.
در ششمین مرحله نیز مسیر مشهد تا زاهدان را با شعار «مهدیه دختر ایران – حقوق ضد بشر غربی» به اتمام رساند که در مجموع ۸۱۰۰ کیلومتر سفر و ۷۵۰۰ کیلومتر رکابزنی را ثبت کرده است.
صادقی گفت: در هر کیلومتر از این مسیر، یاد شهدا و مردم مظلوم غزه را زنده میکنم. رکاب زدن برای من تنها ورزش نیست، بلکه پیمان وفاداری به آرمانهای مقاومت است.
اکنون او در مرحله هفتم، مسیر یزد تا مزار شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان را میپیماید و این بخش از سفر را با هویت «سرباز امام رضا» و «سرباز وطن» به پایان خواهد رساند.