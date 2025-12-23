پخش زنده
طرح ترافیکی زمستان در استان با هدف ارتقاء هماهنگی، همافزایی و همکاری بیشتر بین یگانهای امدادرسان و خدماترسان با پلیس راه و پلیس راهور آغاز شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،رئیس پلیس راه استان کرمان گفت: ۲۳ هزار کیلومتر راه و تقاطع عبوری وسایل نقلیه، بیش از ۲۵ گردنه برفگیر و ۱۰۵۷ کیلومتر راه برفی و کوهستانی در استان کرمان وجود دارد و باید برنامهریزی، همراهی و همکاری بیشتری در رزمایش طرح ترافیکی زمستان برای خدمترسانی به مردم در جادهها داشته باشیم.
سرهنگ امیر معینالدینی با اشاره به تخریب جادههای استان از معادن و شرکتهای بزرگ ؛ رویه آسفالت جادهها را در قالب مسئولیتهای اجتماعی خود اصلاح کنند.
فلاح مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هم از فعالیت هفتاد پایگاه موقت و ثابت در جادهها خبر داد و گفت: جمعیت هلال احمر در طرح زمستانه با هدف پاسخگویی سریع و موثر در حوادث و سوانح احتمالی با حضور بیش از ۶۰۰ امدادگر و نجاتگر با توان پشتیبانی بیش از ۱۰۰ دستگاه خودروی عملیاتی، مشارکت دارد.