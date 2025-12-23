پخش زنده
امروز: -
ماجرایی که بسیاری از روستانشینان گیلان را با چالش مواجه کرده و لزوم تحقق عدالت در فرآیند جانمایی ها محسوس تر ساخته است
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، ماجرایی که بسیاری از روستانشینان گیلان را با چالش مواجه کرده و لزوم تحقق عدالت در فرآیند جانماییها محسوستر ساخته است، یکی از این روستاها، سقالکسار است در حوزه شهرستان رشت، که ساکنانش از موانع اخد مجوز ساخت و ساز گلایه دارند؛ چالشی که کم و بیش در دیگر روستاهای استان نیز دیده میشود.
کلهرخبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای گیلان در گزارش ۷ دقیقه ای ، این مشکل رابه تصویر کشیده است.