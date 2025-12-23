پخش زنده
پارک معلم که در ورودی شهر سنندج قرار دارد بهعنوان یک پروژه فرا محلی طراحی شده که میتواند علاوه بر تأمین نیازهای تفریحی و ورزشی، نقش مهمی در جذب گردشگران ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، پارک ۵ هکتاری معلم با امکاناتی، چون زمین چمن فوتبال، آبشار صخرهای و آمفیتئاتر روباز امروز با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در سنندج افتتاح شد.
رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر سنندج گفت: پارک معلم سنندج گامی تازه در جهت گردشگری پایدار و ارتقای فرهنگی است و با نصب تابلوهای راهنما، کلبههای کتابخوانی و طرحهای محیطزیستی جدید، میزبان گردشگران و شهروندان خواهد بود.
شیدا حیدریان در مراسم افتتاح پارک ۵ هکتاری معلم در سنندج با اشاره به نصب تابلوهای حاوی تصاویر، آدرس و کیوآرکد مکانهای گردشگری و تاریخی سنندج گفت: این تابلوها گردشگران را به سمت اماکن دیدنی و تفریحی شهر هدایت میکنند.
عضو شورای اسلامی شهر سنندج با تقدیر از تلاشهای مدیریت شهری، شهردار سنندج و حمایت شورا در اجرای این پروژه، افزود: هدف از احداث این پارک، افزایش سرانه فضای سبز، توسعه ظرفیتهای تفریحی و ورزشی، و ایجاد فضایی مناسب برای ارتقای نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ کتابخوانی است.
وی اضافه کرد: علاوه بر این، در طراحی پارک معلم با همکاری مدیرکل کتابخانههای عمومی استان ۶ کلبه کتابخوانی در نظر گرفته شده که میتواند نقش مهمی در توسعه فرهنگ کتاب وکتابخوانی ایفا کند.
حیدریان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ویژگیهای مهم این پروژه، توجه ویژه به توسعه فرهنگ بازیافت است که در این راستا چندین المان به شکل بطری در پارک تعبیه شدهاست.
شهردار سنندج هم با اشاره به اینکه پارک ۵ هکتاری «معلم» در یکی از نقاط پرتردد و پرتراکم شهری احداث شده است، عنوان کرد: این پارک دارای امکاناتی متنوع از جمله زمین چمن فوتبال، فضای بازی تنیس روی میز، تجهیزات ورزش همگانی، فضای بازی کودکان، آبشار صخرهای ۳۰ متری با ارتفاع ۸ متر، و برکه و آبنمای مصنوعی به طول ۳۰۰ متر و عرض ۵ متر است..
رشیدی گفت: یکی از بخشهای شاخص این مجموعه، آمفیتئاتر روباز با ظرفیت ۴۵۰ نفر است که قابلیت برگزاری رویدادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی را دارد.
وی به بخش زیرساختها در این پارک هم گریزی زد و گفت: یک مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۲۵۰ مترمکعب برای مدیریت پایدار منابع آب در سایت اجرا شده است.