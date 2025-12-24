پخش زنده
در یک پژوهش بالینی اثربخشی معنادار کمربندهای حمایتی بر دردهای لگنی در زنان باردار اثبات شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ متخصص آرتوز و پروتز گفت: بر طبق یک پژوهش بالینی با جامعه آماری ۸۴ نفر؛ دادهها نشان داد که استفاده از کمربند حمایتی، بهویژه نوع پهنتر آن، بهطور معناداری موجب کاهش شدت درد، افزایش قدرت عضلات شکم و لگن، و بهبود عملکرد روزانه زنان شده است.
فهیمه سادات جعفریان گفت: درد ناحیه لگن یکی از شایعترین مشکلات دوران بارداری است که متأسفانه بسیاری از زنان آن را بدون دریافت مراقبت مناسب تحمل میکنند.از این رو پژوهشی با هدف بررسی علمی این پدیده و ارائه راهکارهای عملی برای کاهش آن طراحی شد. این پژوهشگر با اشاره به ساختار آناتومیک لگن افزود: لگن در ناحیه تحتانی تنه قرار دارد و از استخوانها، مفاصل، رباطها و عضلاتی تشکیل شده که در کنار هم، تعادل و حرکت بدن را ممکن میسازند. در دوران بارداری، این ساختار تحت فشارهای فیزیولوژیک و هورمونی قرار میگیرد که میتواند منجر به بروز درد و ناتوانی شود.
وی، با اشاره به شیوع بالای این عارضه در میان زنان باردار گفت: بر اساس مطالعات، حدود ۸ تا ۱۲ درصد زنان باردار دچار درد لگنی میشوند و نزدیک به ۹۰ درصد از آنان، بهویژه در سهماهه سوم بارداری، این درد را بدون مراجعه درمانی تحمل میکنند.
جعفریان درباره طراحی مطالعه توضیح داد: در این پژوهش، ۸۴ زن باردار که بهتازگی زایمان کرده بودند، پس از انجام آزمایشهای غربالگری وارد مطالعه شدند؛ شرکتکنندگان درقالب سه گروه از استفاده از کمربند باریک، گروه دوم از کمربند پهنتر، و گروه سوم تنها از تمرینات تقویتی بهرهمند شدند.
وی با اشاره به نتایج آماری پژوهش تاکید کرد: دادهها نشان داد که استفاده از کمربند حمایتی، بهویژه نوع پهنتر آن، بهطور معناداری موجب کاهش شدت درد، افزایش قدرت عضلات شکم و لگن، و بهبود عملکرد روزانه زنان شده است. در مقابل، گروهی که تنها تمرینات را انجام داده بودند، کاهش محسوسی در شدت درد یا نمره ناتوانی تجربه نکردند.
جعفریان در ادامه افزود: تمرینات هدفمند، بهویژه در زنانی که بارداری پرخطر ندارند، میتواند نقش مؤثری در افزایش آمادگی جسمانی، پیشگیری از سفتی عضلات، و بازگشت سریعتر به فعالیتهای روزمره ایفا کند.
این متخصص آرتوز و پروتز بهطور جدی توصیه کرد که زنان باردار، با رعایت اصول ایمنی، فعالیت بدنی منظم را در برنامه روزانه خود بگنجانند. از نکات مراقبتی، استفاده از بالش نرم بین پاها هنگام خوابیدن به پهلو، قرار دادن بالش زیر زانوها در حالت طاقباز، پرهیز از کفشهای پاشنهبلند، حفظ وضعیت صحیح بدن هنگام ایستادن و نشستن، و رعایت اصول ارگونومی هنگام بلند کردن اجسام از زمین، همگی از جمله توصیههای کلیدی برای کاهش درد لگن و کمر در این دوران هستند.
وی همچنین تأکید کرد: هدف ما از این پژوهش، نهتنها ارائه راهکارهای علمی برای کاهش درد، بلکه ارتقای آگاهی عمومی و توانمندسازی زنان در مسیر بارداری و پس از زایمان است. امید داریم که نتایج این مطالعه، گامی مؤثر در جهت کاهش عوارض بارداری و بهبود کیفیت زندگی زنان در جامعه باشد.