تعداد ۳۰۰ نیروی راهدار در قالب رزمایش مشترک زمستانی سال ۱۴۰۴ به کاربران جاده ای در استان کرمان خدمات مستمر می دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان عبداللهی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان گفت :با اشاره به اهداف برگزاری این رزمایش اظهار کرد: رزمایش مشترک طرح زمستانی با حضور منسجم نیروهای راهداری، پلیس راه، اورژانس، جمعیت هلال‌احمر، آتش‌نشانی، مدیریت بحران و نیروی انتظامی برگزار شد

عبد الهی گفت : سنجش سطح آمادگی، ارتقای هماهنگی بین‌بخشی و افزایش ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان از مهم‌ترین اهداف آن بود.