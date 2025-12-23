دانش آموز اشکذری قدم در راه نوآوری و اختراع گذاشته و تاکنون سه هواپیمای آموزشی و یک خودرو را با قابلیت‌های فراوان تولید کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، علیرضا حکیم آبادیان دانش آموز پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک است که توانسته تاکنون سه هواپیمای مدل آموزشی و یک خودرو را بسازد.

هواپیمای ساخته شده او از آزمایش سربلند خارج شده و خودرو هم یک خودروی باگی است که ۲/۵ سال برای ساخت آن وقت گذاشته است.

این خودروی دست ساز که با کمک والدین در حیات منزل ساخته شده است، قابلیت سرعت تا ۱۸۰ کیلومتردر ساعت را دارد، از تعادل بالایی برخوردار است و قابلیت استفاده در همه مکان‌های صعب العبور را دارد.

گرچه کار‌های فنی این خودرو تکمیل شده، اما رنگ آمیزی و تزئینات آن مانده که تا سه ماه آینده تکمیل خواهد شد.

وی که ساکن شهرستان اشکذر بوده و در دبیرستان نمونه دولتی حضرت علی بن ابی طالب شهرستان زارچ تحصیل می‌کند، در جشنواره‌های مختلف به عنوان دانش آموز نخبه مورد تجلیل قرار گرفته است.