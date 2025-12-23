بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ماهیانه ۴۰ میلیون تومان تعیین شد. این معافیت سالیانه ۴۸۰ میلیون تومان است و مشمول مالیات بر درآمد نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، میزان معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان برای هر ماه ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که معادل ۴۸۰ میلیون تومان (۴۸ هزار تومان با حذف ۴ صفر) در سال می‌باشد.

این تغییر به معنای افزایش حداقل میزان درآمدی است که از پرداخت مالیات معاف می‌ماند و می‌تواند بخشی از فشار مالیاتی روی حقوق‌بگیران را کاهش دهد.