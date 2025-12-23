پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام گفت: طرح ارتقاء کیفیت آب آشامیدنی چوار به صورت کوتاه مدت و بلند مدت در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ محمد محمدی اظهار کرد: با هدف ارتقای کیفیت آب آشامیدنی در شهرستان چوار؛ برنامهریزی برای حفر چاه جدید در حال انجام است.
وی با اشاره به مطالبه طولانی مدت اهالی چوار از کیفیت پایین آب آشامیدنی، افزود: چاه آب شیرینی که در منطقه وجود دارد به بهبود کیفیت آب کمک میکند.
محمدی اضافه کرد: با اجرای این طرح در کوتاهمدت؛ چاههای دارای مشکل گوگردی از مدار خارج میشود و کیفیت آب آشامیدنی چوار به سطح مطلوب میرسد.