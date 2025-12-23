آب آشامیدنی چوار، گوارا می‌شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام گفت: طرح ارتقاء کیفیت آب آشامیدنی چوار به صورت کوتاه مدت و بلند مدت در دستور کار قرار دارد.