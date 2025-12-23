پخش زنده
امروز: -
وزیر امور خارجه ونزوئلا در پیامی رسمی از حمایتهای بیدریغ جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حاکمیت ملی ونزوئلا و ثبات منطقه قدردانی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ اتحاد راهبردی تهران و کاراکاس در برابر فشارهای واشنگتن بار دیگر نمود پیدا کرد و این پیام پس از آن صادر شد که سخنگوی وزارت خارجه ایران، تحرکات نظامی و فشارهای اخیر آمریکا در دریای کارائیب را ناقض تمام اصول بینالمللی و تهدیدی جدی برای صلح جهانی خواند.
ایوان خیل وزیر امور خارجه ونزوئلا با انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود مراتب سپاس ملت و دولت ونزوئلا را به جمهوری اسلامی ایران ابراز داشت.
وزیر خارجه ونزوئلا نوشت: مردم ونزوئلا تعهد عمیق ایران به ثبات تجارت بینالمللی را که اکنون توسط اقدامات جنگطلبانه و غیرقانونی آمریکا تهدید میشود، ارج مینهند.
خیل همچنین از فراخوان ایران به جامعه جهانی برای محکومیت هرگونه تهدید یا توسل به زور که با منشور سازمان ملل مغایرت دارد، استقبال کرد.
این پیام در واکنش به اظهارات روز دوشنبه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صادر شد. بقایی در نشست خبری هفتگی خود با لحنی صریح هشدار داد: اقدامات ماههای اخیر آمریکا در کارائیب، شامل افزایش فشار بر یک دولت مستقل عضو سازمان ملل با هدف تغییر حاکمیت با تمام اصول و هنجارهای بینالمللی در تضاد است. وی افزود: این اقدامات در واقع هنجارهایی را که پایه همزیستی جامعه جهانی بودهاند، تضعیف و فرسوده میکند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدامات آمریکا را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بینالمللی دانست و تأکید کرد: هر کشوری که خود را مسئول میداند باید در برابر این اقدام آمریکا موضعگیری کند.