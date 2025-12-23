ماهواره‌های بومی «پایا»، «ظفر ۲» و نمونه ارتقا یافته «کوثر» ۷ دی به دست فناوران ایرانی و با تیکه بر توان داخلی و دانش بومی به فضا پرتاب می‌شوند تا توانمندی فضایی کشور را به نمایش بگذارند.

ماهواره «کوثر» نیز یک ماهواره سنجش از دور پیشرفته است که توسط شرکتی دانش بنیان طراحی و ساخته شده است. این ماهواره با ترکیب مأموریت سنجش از دور نمونه اول کوثر و مأموریت اینترنت اشیای ماهواره هدهد، نقش دوگانه‌ای بر عهده دارد.