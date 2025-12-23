معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: همه مشترکان پرمصرف برق تا قبل از اوج بار تابستان سال آینده، مجهز به کنتور هوشمند می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن ذبیحی، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در گفت‌و‌گو با برنامه رادیویی روی خط اقتصاد با بیان اینکه در کشور ۴۲ میلیون مشترک برق وجود دارد، گفت: در این بین ۷۵ درصد مشترکان خانگی و تجاری در چارچوب الگو و ۲۵ درصد بالاتر از الگو برق مصرف می‌کنند که یکی از راه‌های مدیریت برخط مصرف این ۲۵ درصد پرمصرف، استفاده از ابزار کنتور هوشمند است.

وی تشریح کرد: در واقع نیاز نیست برای همه ۴۲ میلیون مشترک برق کشور، کنتور هوشمند نصب شود بلکه نصب کنتور برای مشترکان پرمصرف می‌توانند موثر باشد.

ذبیحی درباره آمار فعلی کنتور‌های هوشمند نصب شده در کشور گفت: ۶ میلیون کنتور هوشمند در کشور نصب شده که تعدادی از آنها متعلق به مشترکان پرمصرف و تعدادی دیگر متعلق به مشترکانی است که مصرفی در چارچوب الگو دارند.

وی تشریح کرد: طبق سیاستی که در چندسال اخیر اجرایی می‌شود، کسانی که درخواست انشعاب جدید دارند نیز باید کنتور هوشمند نصب کنند به همین دلیل برخی از مشترکان خوش مصرف نیز مجهز به این کنتور‌ها هستند.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در ادامه اعلام کرد: برنامه داریم همه مشترکان پرمصرف تا قبل از اوج بار برق در سال آینده، به کنتور‌های هوشمند مجهز شوند که اگر این اتفاق بیفتد بخشی از ناترازی برق، مدیریت خواهد شد.

ذبیحی با اشاره به اینکه به برق یارانه تعلق می‌گیرد، در خصوص تامین منابع طرح استفاده از کنتور‌های هوشمند گفت: اگر بتوانیم برق را بیشتر به بخش مولد کشور برسانیم می‌توانیم بخشی از هزینه این طرح را از این طریق و بخش دیگر را از منابع داخلی تأمين کنیم.

وی همچنین در ادامه افزود: در تأمين کنتور‌ها مشکلی وجود ندارد و این ابزار‌ها به وسیله شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی تولید می‌شوند.