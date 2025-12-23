استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
صنایع ملزم به رعایت الزامات زیست محیطی هستند
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر دغدغه مدیریت ارشد استان برای قوانین محیط زیستی گفت: واحدهای صنعتی و تولیدی ملزم به رعایت موازین و الزامات زیست محیطی هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،بهرام سرمست در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان مراغه اظهار کرد:در کنار اهمیت بسیار زیاد توسعه اقتصادی و اشتغال آفرینی در شهرها و بخشهای مختلف آذربایجان شرقی مسائل محیط زیستی نیز از ارزش و اهمیت فراتری برخوردار است و بی توجهی به این اصول و قوانین را اجازه نخواهیم داد.
وی مهمترین کارکرد و رسالت واحدهای تولیدی و صنعتی را توجه به اشتغال و کارآفرینی دانست و گفت: این رسالت نباید به بهای گزاف تخریب محیط زیست و آلودگیهای زیست محیطی به انجام برسد.
سرمست ادامه داد:مدیریت ارشد آذربایجان شرقی ضمن حمایت و پشتیبانی تمام قد از صنایع و تولید کنندگان به همان میزان نیز بر رعایت الزامات و قوانین و مقررات محیط زیست تاکید دارد و در این خصوص هیچ گونه مماشاتی نخواهیم داشت.
وی توجه به سلامت و بهداشت عمومی مردم آذربایجان شرقی را اصل اساسی نظام اداری و قانونی استان عنوان کرد.