به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان اصغر احسان زاده مدیر کانون بسیج پیشکسوتان فهرج در این نشست ضمن تبریک انتصاب به جانشین جدید فرماندهی سپاه فهرج گزارشی از اقدامات و ماموریت های بسیج پیشکسوتان ارائه کرد و گفت: بسیج پیشکسوتان فهرج‌ در بین ۲۳ ناحیه استان رتبه یک را دارا می‌باشد.

در ادامه سرهنگ دوم کدوری جانشین فرماندهی سپاه فهرج با قدردانی از اشراف کلی مدیر کانون بسیج پیشکسوتان به برنامه های ابلاغی بیان کرد: شما پیشکسوتان چراغ راه و سرمایه های معنوی بسیج و سپاه هستید‌.

وی از پیشکسوتان بسیجی بعنوان بازوی توانمند سپاه نام برد و بر نقش آفرینی بیش از پیش آنان در دو حوزه جهاد تبیین و جهاد خدمت تاکید کرد.