پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای زنجان، به میانگین ۳۵ ساله عمر اتوبوسها و مینیبوسها اشاره کرد وگفت: نوسازی ناوگان مهمترین عامل افزایش ایمنی در جادهها ست، که بایدبرای جذب تسهیلات در این راستا تلاش کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان ؛ اصغر اسماعیلی، در جمع انجمنهای صنفی شرکتها و موسسات حملونقل و مجتمعداران استان بر نقش حیاتی نوسازی ناوگان در پیشگیری از تصادفات جادهای تاکید کرد و افزود: افزایش سهم استان در تخصیص تسهیلات نوسازی به عنوان یک امر ضروری مورد توجه همه قرار گیرد.
وی گفت: با توجه به وضعیت فرسودگی ناوگان حملونقل استان زنجان که در آن میانگین عمر اتوبوسها و مینیبوسها به ۳۵ سال رسیده در مقایسه با میانگین کشوری که ۱۵ سال است، نقش حیاتی نوسازی ناوگان در ارتقای ایمنی و جلوگیری از وقوع تصادفات جادهای بیش از هر زمان دیگری برجسته میشود.
اسماعیلی افزود: فرسودگی بالای ناوگان سواری (با میانگین عمر ۱۳ سال) هزینههای نگهداری را افزایش داده و ایمنی مسافران و رانندگان را به شدت به خطر میاندازد بنابراین، افزایش سهم استان در برنامه ملی تسهیلات نوسازی ناوگان به عنوان یک ضرورت استراتژیک مورد توجه قرار گیرد تا با جایگزینی خودروهای قدیمی با مدلهای جدید، شاهد کاهش تلفات وهماهنگی با استانداردهای ملی باشیم.
وی ادامه داد: هر بخش از حوزه حمل و نقل باید سهم و مسئولیت خود را در کاهش آمار فرسودگی به طور جدی ایفا کند تا کاهش سوانح جادهای در استان را شاهد باشیم.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان بر لزوم اتخاذ رویکرد ساختاریافته و برنامهمحور در مدیریت حوزه حمل و نقل تاکید کرد و گفت:برای دستیابی به اهداف توسعهای و ایمنی، تنظیم یک برنامه جامع حوزه حمل و نقل استان در اولویت است.
وی افزود: این برنامه جامع با برگزاری نشستهای تخصصی منظم با مسئولین شهرستانها پشتیبانی شود. تا ضمن بررسی میدانی چالشها و نیازهای هر منطقه، راهکارهای عملیاتی متناسب با شرایط محلی تدوین وهماهنگی بین بخشی در استان تقویت شود.
در پایان این نشست، پس از ارائه و بررسی مشکلات پیش روی انجمنهای صنفی شرکتها و موسسات حمل و نقل کالای استان، از زحمات و تلاشهای این تشکلها با اهدای لوح تقدیر و تندیس، قدردانی شد.