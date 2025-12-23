به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهروندان استان در قالب شهروند خبرنگار به ارسال سوژه‌های خود پرداخته و مسئولان نیز پاسخگوی این مشکلات و درخواست‌ها شده‌اند.

شهروندان از معضل تیربرق مزاحم، گلایه از تردد و توقف کامیون در معابر شهری و پله‌های برقی غیرفعال گلایه داشته و تصویری از نجات روباه گرفتار در استخر کشاورزی ارسال کردند.

مدیر امور برق دو یزد: قصد جابجایی تیربرق را داریم، اما مشکل در تاسیسات ورزشگاه شهید پاکنژاد است و اگر این مشکل از سوی اداره کل ورزش و جوانان حل شود، اقدام به جابجایی خواهیم کرد.

رئیس پلیس راهور بهاباد: در مرحله اول، تردد‌ها و توقف‌های کامیون در خیابان امام را اعمال قانون و کارت‌های سوخت آنان مسدود می کنیم. مردم در صورت تردد و توقف کامیون‌ها در سایر نقاط شهر گزارش دهند تا اخطار کتبی در مرحله اول و دوم صادر و در مرحله سوم کارت سوخت آنها مسدود شود.

مدیر بهسازی شهرداری یزد: شیشه‌های دهلیز پل‌های عابر توسط برخی شهروندان شکسته شده و ما مجبور به تهیه مجدد شابلون هستیم. این عملیات دو هفته طول می‌کشد، اما تلاش می‌کنیم تا در اسرع وقت شیشه آماده شده و در اختیار شهروندان قرار گیرد.