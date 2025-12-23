انتصاب فرمانده جدید سپاه هریس
طی حکمی از سوی فرمانده سپاه عاشورا جناب سرهنگ سیفی به عنوان فرمانده سپاه ناحیه هریس منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سرهنگ گلمحمدزاده جانشین فرمانده سپاه عاشورا در مراسم معارفه فرمانده سپاه ناحیه هریس با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار، آنان را قهرمانان اصلی دفاع مقدس ۱۲ روزه دانست و اظهار داشت:سپاه پاسداران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ملت غیور، آگاه و مقتدر توانستند پیروز میدان باشند.
وی با اشاره به دوران هشت سال دفاع مقدس افزود: دشمنان در آن مقطع با توهم تضعیف اقتصادی و ایجاد گسستهای اجتماعی گمان میکردند میتوانند نظام اسلامی را براندازی کنند اما این تصور چیزی جز یک خیال واهی نبود.
جانشین فرمانده سپاه عاشورا با بیان اینکه امروز نیز دشمنان با همان تفکر غلط در برابر ملت ایران ایستادهاند تصریح کرد:با اتکا به نخبگان جامعه و حفظ وحدت و انسجام ملی، جمهوری اسلامی ایران باید در تمامی حوزهها بهویژه در بخشهای نظامی و اقتصادی تقویت شود و این امر نیازمند برنامهریزی دقیقتر و جدیتر از گذشته است.
سرهنگ گلمحمدزاده با اشاره به جنگ ترکیبی و جنگ شناختی دشمن خاطرنشان کرد:با حضور آگاهانه، بصیرت و هوشیاری مردم این توطئهها نیز محکوم به شکست خواهد بود.
وی گفت:اگر چه در بخش فرهنگی و رسانهای ضعفهایی مشاهده میشود اما با تلاش مضاعف و برنامهریزی هدفمند میتوان عملکرد بهتری در این حوزهها رقم زد.
جانشین سپاه عاشورا با تاکید بر وضعیت معیشتی مردم اظهار داشت:مردمی که همواره در حساسترین مقاطع در کنار نظام اسلامی ایستادهاند شایسته قدردانی عملی هستند و لازم است مسئولان با توجه ویژه به معیشت مردم بهویژه اقشار آسیبپذیر پاسخگوی این همراهی و وفاداری باشند.
محمد عبدالهی فرماندار شهرستان هریس نیز در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات صادقانه جناب سرهنگ عبادی گفت: ایشان از نیروهای پرتلاش و موثر در ایجاد اتحاد و همدلی میان نهادها و اقشار مختلف مردم شهرستان بودند و در مدت مسئولیت خود توانستند با تقویت همبستگی این شهرستان را در مسیر پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی همراهی کنند.
فرماندار هریس با اشاره به نقش ملت ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه افزود: اراده و اقتدار ملت ایران در این مقطع بهوضوح نمایان شد و مردم بدون واهمه و هراس، با وحدت و روحیه بسیجیوار، پشت نظام و انقلاب اسلامی ایستادند.
وی با اشاره به انتخابات پیشرو که نخستین آزمون ملی پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه محسوب میشود از مردم شهرستان خواست با حضور پرشور و حداکثری در پای صندوقهای رای بار دیگر مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی و دشمنان ایران اسلامی بکوبند و با انتخاب افراد توانمند کشور را در مسیر رشد، توسعه و پیشرفت قرار دهند.
گفتنی است مراسم معارفه فرمانده سپاه شهرستان هریس با حضور سرهنگ گلمحمدزاده جانشین فرمانده سپاه عاشورا و جمعی از مسئولان ارشد شهرستان برگزار شد و طی حکمی از سوی فرمانده سپاه عاشورا جناب سرهنگ سیفی به عنوان فرمانده سپاه ناحیه هریس منصوب شد.