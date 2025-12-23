پخش زنده
امروز: -
سیزدهمین جشنواره مقاومت با معرفی برترینها در یزد به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با بیان اینکه محورهای جشنواره در بخشهای ادبی، هنری و فضای مجازی بود، گفت: در بخش هنری ۲۶۳ اثر به جشنواره ارسال شد که در مراسم اختتامیه از ۴۰ اثر برگزیده قدردانی به عمل آمد.
سرهنگ حرزاده افزود: در بخش ادبی هم ۲۸۵ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که ۲۵ اثر برگزیده معرفی شدند.
وی تصریح کرد: در بخش فضای مجازی نیز ۳۹۸ شرکت کننده حضور داشتند که در نهایت بعد از داوری ۱۳ اثر برگزیده معرفی شدند.
حرزاده اظهار داشت: محورهای این جشنواره در حوزه ادبی در قالبهای داستان، داستانک و شعر و در حوزه فضای مجازی در بخشهای تولید محتوا در فضای مجازی، نرم افزاهای کاربردی، مستند کوتاه، کلیپ موشن و در بخش هنری شامل نمایشنامه، عکس، نماهنگ، موسیقی، نمایش رادیویی، انیمیشن، پادکست و تئاتر بود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ادامه داد: این جشنواره نشان داد که هنر همچنان یکی از ابزارهای موثر برای روایت حقیقت، هویت و ایستادگی یک ملت است.