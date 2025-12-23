پخش زنده
امروز: -
با رأی اعضای مجمع، انتخابات هیئت بسکتبال استان لرستان حسین سپهوند به عنوان رئیس جدید این هیئت انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مجمع انتخابات هیئت بسکتبال لرستان با حضور رئیس فدراسیون بسکتبال کشور و مسئولان ورزش استان برگزار شد که در پایان، حسین سپهوند با کسب ۱۴ رأی و اکثریت آرابرای مدت چهار سال سکان هدایت این هیئت را بر عهده گرفت.
داوری، رئیس فدراسیون بسکتبال کشور، در حاشیه این مجمع، استعدادیابی و حضور در رقابتهای ملی و بینالمللی را از اولویتهای اصلی فدراسیون برشمرد و گفت: بسکتبال با حدود ۲۰۰ تیم فعال و نزدیک به ۴ هزار ورزشکار حرفهای، پس از فوتبال، یکی از پرطرفدارترین رشتههای ورزشی کشور به شمار میرود.
وی همچنین به کمبودهای مالی و زیرساختی هیئت بسکتبال استان لرستان اشاره کرد و راهاندازی خانه بسکتبال استان را از محورهای مهم مطرحشده در نشست مشترک با رؤسای هیئتها دانست.
در پایان این مجمع، خانم معصومه فتاحی به عنوان نایبرئیس، صدرالله شایانیفر به عنوان خزانهدار و خانم اعظم روانشاد، فرهاد شاهیاری و جواد سپهوند به عنوان اعضای هیئت رئیسه هیئت بسکتبال لرستان انتخاب شدند.