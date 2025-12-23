روستاییان گیلانی سال‌ها است که به دلیل عدم بازنگری طرح هادی روستایی با مشکلات زیادی رو‌به‌رو هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، طرح هادی روستایی ماجرایی است که بسیاری از روستانشینان گیلان را با چالش مواجه کرده و لزوم تحقق عدالت در فرآیند جانمایی‌ها محسوس‌تر ساخته است، یکی از این روستا‌ها، سقالکسار است در حوزه شهرستان رشت، که ساکنانش از موانع اخد مجوز ساخت و ساز گلایه دارند؛ چالشی که کم و بیش در دیگر روستا‌های استان نیز دیده می‌شود.

طرح هادی روستایی با هدف ساماندهی، نظم بخشیدن و اصلاح بافت روستا‌ها سال ۱۳۷۸ تصویب شد تا کاربری‌های تجاری، مسکونی، صنعتی، زراعی و باغی در روستا‌ها مطابق با چارچوب مشخص شود.

امشب در خبر۲۰ شبکه باران پس از پخش خبر از تحریریه درباره مشکلات روستاییان با اجرای طرح هادی روستایی ، در بخش گفتگوی ویژه خبری نیز با حضور مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان و همچنین به صورت تلفنی با رییس سازمان جهاد کشاورزی استان و همینطور مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان درباره اقدامات صورت گرفته درخصوص بازنگری طرح هادی با هدف رفاه حال روستاییان گفت‌و‌گو شد.

حامد دائمی مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان میهمان گفتگوی ویژه خبری شبکه باران گفت : با توجه به تغییر جمعیت و ساکنان روستا‌ها این طرح هر ۱۰ سال یکبار با هدف رفاه حال روستاییان بازنگری می شود.

رییس سازمان جهادکشاورزی گیلان هم در ارتباط تلفنی در بخش گفتگوی ویژه خبری خبر بیست شبکه باران گفت : در روستاهایی که طرح هادی اجرا شده ، روستاییان می توانند با مراجعه به بنیاد مسکن مجوز لازم را بگیرند و ساخت و ساز کنند.

صالح محمدی افزود : کشاورزان در خارج از طرح ساخت و ساز نکنند و قبل از احداث هر بنایی از مسیر قانونی اقدام کنند .



