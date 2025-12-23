پخش زنده
امروز: -
فرماندار شهرستان جیرفت در جلسهای بر ظرفیتهای بالای کشاورزی، صنایع تبدیلی و آمادگی این شهرستان برای توسعه روابط تجاری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان روحبخش بیگزاده فرماندار شهرستان جیرفت در جلسهای با حضور کاردار کشور بنگلادش بر ظرفیتهای بالای کشاورزی، صنایع تبدیلی و آمادگی این شهرستان برای توسعه روابط تجاری بین فعالان اقتصادی استان کرمان و کشور بنگلادش تأکید کرد.
روحبخش بیگزاده فرماندار جیرفت در نشست بررسی راهکارهای گسترش همکاریهای تجاری که ظهر امروز در سازمان کشت و صنعت جیرفت برگزار شد با خیرمقدم به حاضرین، اظهار داشت: شهرستان جیرفت به عنوان یکی از مهمترین قطبهای کشاورزی کشور، دارای ظرفیتهای کمنظیری در تولید محصولات متنوع کشاورزی بهویژه مرکبات است و در برخی محصولات، تولید خارج از فصل را نیز تجربه میکند.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در حوزه سردخانهها، صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی افزود: توسعه این زیرساختها میتواند زمینهساز افزایش صادرات و تعاملات اقتصادی مؤثر با کشورهای هدف از جمله بنگلادش باشد.
فرماندار جیرفت با تأکید بر آمادگی کامل شهرستان برای همکاریهای مشترک اقتصادی گفت: جیرفت از نظر ظرفیت، پتانسیل و تنوع محصولات کشاورزی، شرایط بسیار مناسبی برای سرمایهگذاری و تبادلات تجاری دارد و از هرگونه همکاری در این زمینه استقبال میکنیم.
بیگزاده در پایان ضمن ابراز خرسندی از حضور بانوان در عرصه فعالیتهای اقتصادی، از تلاشها و حضور مؤثر آنان قدردانی کرد و بر لزوم سلامت، پویایی و توسعه روابط اقتصادی دوطرفه تأکید نمود.