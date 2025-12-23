مدیر کل پشتیبانی امور دام آذربایجان شرقی گفت:توزیع گسترده ، به‌ موقع و هدفمند نهاده‌های دامی در استان با هدف حمایت عملی از دامداران و مرغداران، حفظ پایداری تولید و کنترل بازار محصولات پروتئینی با جدیت در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،صالح مومنی با اشاره به شرایط خاص حاکم بر بازار نهاده‌های دامی از اجرای موثر طرح نظارت بر توزیع نهاده‌ها خبر داد و اظهار کرد:از زمان آغاز اجرای این طرح توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور در آذرماه مجموعاً ۸۵ هزار و ۲۷ تن نهاده دامی شامل ۵ هزار و ۱۴۵ تن جو، ۵۷ هزار و ۲۰۴ تن ذرت و ۲۲ هزار و ۶۷۸ تن کنجاله سویا از طریق سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی توسط واحد‌های پرورشی و کارخانه‌های خوراک دام و طیور استان آذربایجان شرقی خریداری شده است.

وی افزود: در همین بازه زمانی ۵ هزار و ۷۳۲ تن از ذرت‌های خریداری‌شده از مبادی ورودی و بنادر کشور به استان حمل و در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته و همزمان با فرآیند خرید، حمل و توزیع تاکنون ۶ هزار و ۱۶۴ تن نهاده دامی شامل یک‌هزار و ۸۶۹ تن جو، ۲ هزار و ۳۷۸ تن ذرت و یک‌هزار و ۹۱۷ تن کنجاله سویا از انبار‌های اداره کل پشتیبانی امور دام استان به واحد‌های پرورشی و کارخانجات خوراک دام و طیور تحویل شده است.

مدیر کل پشتیبانی امور دام آذربایجان شرقی با بیان اینکه این اقدامات نقش موثری در کاهش هزینه‌های تولید داشته است تصریح کرد:توزیع منظم و شفاف نهاده‌ها نه‌ تنها موجب کاهش هزینه‌ها شده، بلکه بهره‌وری واحد‌های تولیدی و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر در فرآیند تولید را نیز افزایش داده است.

مومنی ادامه داد: این نهاده‌ها با اولویت واحد‌های فعال و تولیدکنندگان واقعی و براساس سهمیه‌بندی‌های مصوب میان دامداران و مرغداران استان توزیع شده و روند تامین و توزیع نهاده‌ها به‌صورت مستمر و بدون وقفه در حال انجام است.

وی با تاکید بر نقش کلیدی نهاده‌های دامی در ثبات بازار محصولات پروتئینی خاطرنشان کرد: تامین به‌ موقع نهاده‌ها از افت تولید، کمبود کالا و بی‌ثباتی در بازار جلوگیری کرده و نقش مهمی در کنترل نوسانات قیمتی ایفا کرده است.

مدیرکل پشتیبانی امور دام آذربایجان شرقی با اشاره به همکاری دستگاه‌های مرتبط و نظارت مستمر بر زنجیره تامین گفت: تلاش شده است نهاده‌های دامی با شفافیت کامل و بدون وقفه در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا امنیت غذایی استان و کشور در چارچوب سیاست‌های ابلاغی به‌خوبی حفظ شود.

وی همچنین از تولیدکنندگان خواست در صورت مشاهده هرگونه مشکل در فرآیند تامین نهاده‌ها موضوع را از طریق مراجع رسمی پیگیری کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.