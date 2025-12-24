مدیر عامل شرکت آب منطقهای آذربایجان شرقی:
متوسط پرشدگی مخازن سدهای آذربایجان شرقی ۱۹ درصد است
مدیر عامل شرکت آب منطقهای آذربایجان شرقی با اشاره به کاهش آب سدها و منابع آبی استان و لزوم توجه عمومی به این موضوع گفت: متوسط پرشدگی ۱۱ سد اصلی و بزرگ استان در پایان آذر ماه امسال ۱۹ درصد است.
،یوسف غفارزاده اظهار کرد:حجم آب ورودی به سدهای آذربایجان شرقی به ۶۰۳ میلیون و چهار هزار مترمکعب کاهش یافته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد کاهش نشان میدهد.
وی افزود: اکنون حجم آب پشت سدهای آذربایجان شرقی ۱۱۶ میلیون و چهار هزار مترمکعب است ذخیره آب سد کردکندی به صفر رسیده و بیشترین حجم آب پشت سد با ۴۸ درصد پرشدگی مخزن مربوط به سد ارسباران میباشد ضمن اینکه حجم آب موجود در سد آیدوغموش نیز اکنون به چهار درصد رسیده که هشداری جدی برای مدیریت مصرف آب استان است.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای آذربایجان شرقی همچنین درباره خلاصه وضعیت منابع آب استان نیز گفت: متوسط بارش استان تا آخر آذر ماه سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ برابر ۵۳.۱ میلیمتر است که نسبت به مدت مشابه در سال آبی قبل و بلند مدت به ترتیب ۱۶.۷ درصد افزایش و ۳۱.۲ درصد کاهش نشان میدهد.
وی اظهار کرد: در این مدت جریان آب سطحی آذربایجان شرقی در ایستگاههای منتخب هیدرومتری برابر ۱۱.۶ میلیون متر مکعب بوده که نسبت به سال آبی قبل و بلند مدت به ترتیب ۴۸ و ۷۴ درصد کاهش دارد.
غفارزاده همچنین با اشاره به خلاصه وضعیت آبهای زیرزمینی استان در سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ تشریح کرد: طبق آخرین بررسیهای صورت گرفته بر روی شبکه سنجش منابع آب زیرزمینی استان، مجموع کسری مخازن آب زیرزمینی آذربایجان شرقی یک میلیارد و ۵۳۶ میلیون مترمکعب میباشد که بیشترین کسری در آبخوانهای مرند، شبستر- صوفیان و دامنههای شمالی سهند اتفاق افتاده است.
وی اضافه کرد: با توجه به کاهش چشمگیر بارش در کل آذربایجان شرقی تا اواخر آبان ماه، مقدار تغذیه آبخوانهای استان در حداقل مقدار خود بوده و حتی در بخشهای زیادی از استان نسبت به مقدار مشابه سالانه نیز کاهش نشان میدهدکه این موضوع باعث شده تا در سال آبی جدید در مقایسه با سال آبی گذشته، حجم آب زیرزمینی تغذیه شده در آبخوانهای استان کاهش نشان دهد و افزایش کسری مخزن در این دوره به حدود ۸۰.۷۳ میلیون مترمکعب برسد.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای آذربایجان شرقی با بیان خلاصه وضعیت دریاچه ارومیه اظهار کرد: مساحت پهنه آبی دریاچه ارومیه براساس تصاویر ماهوارهای آخر آذر ماه امسال حدود ۶۲۹ کیلومترمربع برآورد شده است.
غفارزاده ادامه داد: این میزان معادل تقریبی ۱۵ درصد از وسعت میانگین درازمدت آبگیری دریاچه است که در پی بارشهای اخیر و افزایش نسبی دبی رودخانههای پیرامون دریاچه به ویژه رودخانههای نواحی شمال غربی، جنوب غربی و جنوب محقق شده است.