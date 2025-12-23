کارآفرینی یکی از اولویت‌های اساسی هر جامعه به ویژه در استان است و خلق ثروت به‌طور مستقیم از مسیر کارآفرینی عبور می‌کند و به همین دلیل این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.

انتقال دانش و تجربه کارآفرینان، به توسعه پایدار استان کمک خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل دفتر جذب و سرمایه‌گذاری استانداری کرمان با تأکید بر نقش محوری کارآفرینی در توسعه اقتصادی، گفت: استفاده از تجربیات کارآفرینان موفق می‌تواند به شکل‌گیری مدیریت دانش، کاهش ریسک و هزینه‌های کسب‌وکار و تقویت هم‌افزایی میان فعالان اقتصادی منجر شود.

وی افزود: آنچه بیش از همه باید به آن توجه شود، تجربه و نگاهی است که کارآفرینان نسبت به حوزه فعالیت خود دارند و انتقال این تجربیات به نسل‌های جوان و افرادی که علاقه‌مند به ورود به عرصه‌های اقتصادی هستند، می‌تواند هزینه‌ها و ریسک‌های سرمایه‌گذاری را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.