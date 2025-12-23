پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دام خوزستان از اجرای بیش از ۴۶ هزار مورد پایش و مراقبت بیماریهای واگیر دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام در جمعیت دامی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد آنتیک چی اظهار داشت: در راستای کنترل، پیشگیری و رصد مستمر بیماریهای واگیر دامی، برنامههای پایش و مراقبت فعال بهصورت هدفمند و منظم در سطح واحدهای دامداری، روستاها و مناطق عشایری استان در حال اجراست.
وی افزود: در همین چارچوب، طی مدت اجرای این برنامهها، بیش از ۴۶ هزار مورد پایش، مراقبت و بازدید بهداشتی از جمعیت دامی استان انجام شده که این اقدامات شامل بازدیدهای میدانی، بررسی وضعیت بهداشتی واحدهای دامی، نمونهبرداری و بیماری یابی رصد مستمر بیماریهای واگیر دامی بوده است.
آنتیک چی با تأکید بر نقش پیشگیرانه این اقدامات، تصریح کرد: پایش فعال و مراقبت مستمر، مؤثرترین راهکار برای شناسایی بهموقع کانونهای بیماری و جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیر دامی است و اجرای دقیق این برنامهها، نقش مهمی در کاهش خسارات اقتصادی و حفظ سرمایههای دامی دارد.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دام خوزستان بیان داشت: اقدامات بهداشتی دامپزشکی، علاوه بر صیانت از تولید و حمایت از دامداران، نقش مستقیمی در تأمین امنیت غذایی، حفظ سلامت عمومی جامعه و پیشگیری از انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام ایفا میکند.
وی در پایان تأکید کرد: استمرار برنامههای پایش و مراقبت بیماریهای دامی و همکاری بهرهبرداران در رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینهای، از الزامات اساسی برای حفظ سلامت دامها و پایداری تولید در سطح استان بهشمار میرود.