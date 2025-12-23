روابط‌عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش از برقراری پرواز کیش به آبادان و بالعکس خبر داد.

برقراری پرواز کیش به آبادان و بالعکس، دو روز در هفته

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط‌عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش اعلام کرد: با هدف توسعه شبکه پروازی و ارتقای سطح خدمات حمل‌ونقل هوایی، پرواز کیش به آبادان و بالعکس از فردا چهارشنبه سوم دی برقرار خواهد شد.

پرواز‌های این مسیر در روز‌های چهارشنبه و شنبه انجام خواهد شد.

پرواز از کیش ساعت ۹ صبح به مقصد آبادان انجام می‌شود و مسافران آبادان ساعت ۱۸ و سی دقیقه از مسیر آبادان وارد فرودگاه بین المللی کیش خواهند شد.

مسافران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و تهیه بلیت به پایگاه اینترنتی شرکت هواپیمایی کیش و یا دفاتر فروش خدمات مسافرتی مجاز مراجعه کنند.