حضور ۱۳ بسکتبالیست آذربایجان شرقی در اردوی تیم ملی
۱۳ بازیکن زیر ۱۶ سال آذربایجان شرقی در مرحله دوم انتخابی تیم ملی بسکتبال ۲۰۲۷ حضور یافتند.
غلامرضا آفتابی گفت:نمایندههای مراغه، مرند، عجب شیر و تبریز در این اردو حضور داشتند.
بنابر اعلام رئیس کمیته استعدادیابی پارسا آقایی، طاها شعفی، ماهان عباسی و علی همایی از مراغه همچنین آرش طلوعی، حسام پور محمد، رادوین بایبوردی، سورنا واحدی، فراز نقاش، امیر احمد آغایی و محمد صدرا اصغر زاده از تبریز، محمد امین قرا حاجیلو از مرند و امیرعلی اسدی از عجب شیر حاضران در اردو بودند.