به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،۱۳ بازیکن زیر ۱۶ سال آذربایجان شرقی در مرحله دوم انتخابی تیم ملی بسکتبال ۲۰۲۷ که به مدت دو روزه در شهرک قدس تهران برگزار شد حضور یافتند.

غلامرضا آفتابی گفت:نماینده‌های مراغه، مرند، عجب شیر و تبریز در این اردو حضور داشتند.

بنابر اعلام رئیس کمیته استعدادیابی پارسا آقایی، طا‌ها شعفی، ماهان عباسی و علی همایی از مراغه همچنین آرش طلوعی، حسام پور محمد، رادوین بایبوردی، سورنا واحدی، فراز نقاش، امیر احمد آغایی و محمد صدرا اصغر زاده از تبریز، محمد امین قرا حاجیلو از مرند و امیرعلی اسدی از عجب شیر حاضران در اردو بودند.