مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تأمین زمین برای نهضت ملی مسکن، با پیگیری‌های انجام‌شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسینی افزود:در صورت همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، آمادگی داریم تا دهه فجر امسال زمین مورد نیاز بیش از چهار هزار متقاضی ثبت‌نام‌شده و پالایش‌شده را در برخی شهر‌های استان تأمین و واگذار کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت تامین منابع مالی گفت: با تامین به‌موقع منابع مالی می‌توان واحد‌های در حال ساخت را هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری رساند و در همین راستا، با توجه به تقاضای متقاضیان، بررسی کارشناسی قیمت تمام‌شده واحد‌ها و نحوه تکمیل آنها در دستور کار قرار داد.