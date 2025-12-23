به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان قطعی های مداوم برق و عدم ورود به موقع برق اضطراری در مدار تولید ، صدماتی بزرگ به پوشش نسوز و عایقهای حرارتی واحدهای احیا مستقیم وارد می کند که نتیجه ی آن تحمیل هزینه های گزاف تعمیراتی ، کاهش سودآوری و هدر رفت زمان خواهد بود.

اما در این بین مدیران مجموعه در اندیشه ی راهکار ، پروژه ای را تعریف کردند جهت رفع مسئله.اهداف این طرح شامل تولید برق کمکی جهت عبور از محدودیتهای اعمال شده و صرفه جویی در مصرف و نیز افزایش پایداری شبکه برق اضطراری میباشد.

اقدامات صورت گرفته در راستای انجام این پروژه شامل نصب دیزل ژنراتور "کامینز پاور" با قدرت ۲۲۵۰ کاوا در احیا ۱ (مشابه دیزل ژنراتور نصب شده در واحد احیا ۲) تامین ۵ سلول تابلو برق و ۲ عدد جانکشن باکس ۳۲۰۰ آمپر تامین ۴ سلول تابلو VFD با توان ۳۱۵ کیلووات با فیلتر هارمونیکبه همراه انواع کابل قدرت و کنترل با متراژ ۳۸۷۰ متر.*مهم ترین ویژگی این پروژه افزایش توان انرژی تزریقی به مجتمع می باشد*

با توجه به تشابه فنی دیزل جایگزین شده در احیا ۱ با دیزل ژنراتور احیا ۲ و کارکرد پارالل(موازی) آنها ، این امکان به وجود آمده که حدود ۲.۶ تا ۳ مگاوات توان به شبکه برق کارخانه افزوده شود و در ایام محدودیت جوابگوی بخشی از نیاز کارخانه (حدود ۱۳ درصد) خواهد بود.

همچنین در طراحی سیستم جدید با راه اندازی ۲ دستگاه تابلو VFD امکان صرفه جویی حدود ۳۰ درصدی در مصرف برق فنهای آکزیلاری و دایلوشن فراهم گردیده و نیز کنترل جریان هوای خروجی این فنها از اتاق کنترل میسر شده است

اما آنچه این پروژه را دارای اهمیت دو چندان میکند اینست که کلیه اقدامات از طراحی تا اجرا توسط مهندسین و پرسنل حوزه فنی و مهندسی شرکت احیا استیل فولاد بافت انجام شده است که این مهم را می‌توان در راستای نگرش مدیریت جدید مجوعه ی احیا استیل فولاد بافت در بهره وری هزینه ها به ویژه در زمان های بحرانی دانست