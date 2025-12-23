برگزاری مجمع عمومی سالیانه هیات گلف آذربایجانشرقی
با حضور مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی مجمع عمومی و سالیانه هیات گلف استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،کوین رئیس هیات گلف آذربایجان شرقی در مجمع عمومی سالیانه هیات گلف گزارشی از عملکرد و تقویم هیات ارائه داد و در ادامه اعضای مجمع در خصوص عملکرد هیات نظرات خود را ارائه دادند.
حبیب مقصودی مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در این مجمع با بیان اینکه تلاشهای هیات سبب شده است تا ورزش استان پیشرفت کند گفت:از تمام جامعه ورزش استان که سبب شدهاند تا ورزش کشور به جایگاه واقعی خود بازگردد تشکر میکنم چرا که امروز ورزش باعث میشود در جوامع بین المللی پرچم کشور بالا برود.
وی افزود: اگر نگرشهای ما مثبت باشد قدمهای مثبتی هم میتوانیم برداریم و ما باید اصل مثبت نگری را در ورزش استان رعایت کنیم.
مقصودی خاطرنشان کرد:ما وظیفه داریم انرژیهای مثبت را به ورزش استان تزریق کنیم و در همین زمینه ورزشکاران ما باید پیشقدم شوند.
وی گفت:مدیریتها نباید سنتی و شرطی باشند بلکه باید پویایی لازم را در رشتهها داشته باشیم تا به موفقیت برسیم.