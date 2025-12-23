به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در دیدار با فرمانده قرارگاه منطقه‌ای جنوبشرق ارتش، گفت: تاریخ درخشان نیرو‌های مسلح در صحنه‌های مختلف از دفاع مقدس گرفته تا مقابله با بحران‌های طبیعی، گواهی زنده بر این مدعاست که وحدت، کلید پیروزی در سخت‌ترین شرایط است.

سرهنگ "نجفی" با اشاره ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و برنامه‌های دهه مقاومت افزود: در راستای تقویت همکاری‌های مشترک و ارتقای سطح امنیت عمومی، استمرار همکاری و تعامل موثر میان ارتش و پلیس نقش مهمی در پیشگیری از تهدیدات امنیتی و افزایش امنیت در جامعه ایفا می‌کند.

در این دیدار امیر "ملکی زاده" فرمانده قرارگاه منطقه‌ای جنوبشرق ارتش نیز با قدردانی از زحمات شبانه روزی پلیس شهرستان کرمان بر عزم راسخ این مجموعه برای مقابله با هرگونه تهدید و توطئه دشمنان و هم افزایی ماموریتی در دهه مقاومت تاکید کرد.