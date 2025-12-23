مردم در صورت مشاهده هر یک از محصولات زیر در داروخانه‌ها، عطاری‌ها یا سایر مراکز عرضه، مراتب را از طریق سامانه‌های نظارتی سازمان غذا و دارو اطلاع دهند

اداره‌کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو از مردم خواست، در صورت مشاهده هر یک از محصولات زیر در داروخانه‌ها، عطاری‌ها یا سایر مراکز عرضه، مراتب را از طریق سامانه‌های نظارتی سازمان غذا و دارو اطلاع دهند:

کپسول لاغری GC به دلیل غیرمجاز و تقلبی بودن، حاوی ماده مخدر شیشه و ترکیبات مت‌آمفتامین و کافئین و بدون مشخصات معتبر تولید و صاحب پروانه، مورد جمع‌آوری قرار گرفت.

فرآورده سنتی روغن بادام شیرین با سری ساخت 245504 متعلق به شرکت کیمیا دارو سپهر، به علت عدم انطباق پروفایل اسیدهای چرب با مونوگراف USP47 مشمول فراخوان شد.

فرآورده سگانوز با سری ساخت 4000111 تولید شرکت سلامت گستر آرتیمان، به دلیل نامطلوب بودن خواص ارگانولپتیک، مشخصات ظاهری و آلودگی میکروبی، از سطح عرضه است