تعطیلی سالنهای نمایش به مناسبت شهادت امام هادی(ع)
همزمان با ایام شهادت و سوگواری امام علیالنقی(علیه السلام) نمایشهای سراسر کشور از اذان مغرب روز سهشنبه دوم دی تا پایان اذان مغرب روز چهارشنبه سوم دی به صحنه نمیروند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، در ایام شهادت و سوگواری امام علیالنقی(علیه السلام) فقط نمایشهای مناسبتی و دینی با رعایت مقررات شورای ارزشیابی و نظارت و همچنین مقررات سالنهای اجرا روی صحنه میزبان تماشاگران میشوند.
اجرای دوباره نمایشها پس از پایان اذان مغرب روز چهارشنبه سوم دی از سر گرفته میشود.
این تصمیم در راستای احترام به مناسبات مذهبی و حفظ فضای معنوی ایام سوگواری اتخاذ شده است.