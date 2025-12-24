به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عبدالله بیرانوند و محمدجواد بیرانوند، دو وزنه‌بردار لرستان، از سوی فدراسیون وزنه‌برداری به اردوی تیم ملی بزرگسالان فراخوانده شدند.



این اردو از روز جمعه ۵ دی‌ به مدت یک‌هفته در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد و این دو ورزشکار لرستانی نیز در کنار سایر دعوت‌شدگان در این دوره حضور خواهند داشت.



هدف از برگزاری این اردو، ارزیابی آخرین وضعیت ورزشکاران و آماده‌سازی آنها برای رقابت‌های پیش‌روی تیم ملی وزنه‌برداری اعلام شده است.