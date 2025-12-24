مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تشکیل هسته‌ای متشکل از نمایندگان منتخب استان‌ها برای مشارکت مستقیم در بازنگری و اصلاح آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات حوزه صنعت چاپ خبر داد.

عباس زارع، مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌و‌گو با روابط عمومی نمایشگاه صنعت چاپ تهران* گفت: این تصمیم در نشست تخصصی کارشناسان چاپ استان‌های کشور اتخاذ شد و بر اساس آن، جمعی از نمایندگان منتخب استان‌ها به‌صورت منظم در جلسات دفتر چاپ حضور خواهند داشت و در روند اصلاح مقررات و شیوه‌نامه‌های این حوزه همکاری می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه این نشست هم‌زمان با روز نخست سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی تهران و در حاشیه این رویداد برگزار شد، * افزود: در این جلسه، دغدغه‌ها، مشکلات اجرایی و پیشنهاد‌های کارشناسان استانی به‌صورت مستقیم مطرح شد و موضوعاتی از جمله تبیین وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نقش اداره‌کل‌های استان‌ها و نحوه بازدید و بازرسی از واحد‌های چاپی مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته مدیرکل دفتر چاپ و نشر، معاونان دفتر چاپ نیز در این نشست دیدگاه‌های تخصصی خود را ارائه کردند و جمع‌بندی مباحث به‌سمت ایجاد رویه‌های واحد و اصلاح فرآیند‌های موجود در صنعت چاپ هدایت شد.

زارع در پایان تأکید کرد: نشست تخصصی و دوره‌ای دفتر امور چاپ با کارشناسان استان‌ها، گامی مؤثر در جهت تقویت تعامل میان دفتر چاپ و نشر با استان‌ها و حرکتی به‌سوی مدیریت منسجم‌تر در صنعت چاپ کشور به شمار می‌رود.