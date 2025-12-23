به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، مجتبی عبداللهی در این نشست که روز سه شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۴ در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های بالای تولیدی استان گفت: البرز در حوزه‌های مختلف صنعتی، ساختمانی، تأسیساتی و خدماتی از قابلیت‌های کم‌نظیری برخوردار است و آمادگی کامل دارد همکاری‌های اقتصادی خود را با اقلیم کردستان عراق به‌صورت هدفمند و سازمان‌یافته توسعه دهد.

وی با اشاره به نمایشگاه توانمندی‌های اقتصادی استان البرز که با محوریت اتاق بازرگانی برگزار شد، افزود: این نمایشگاه نشان داد که استان البرز از نظر تنوع و کیفیت تولیدات، ظرفیت قابل توجهی برای حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای به‌ویژه اقلیم کردستان عراق دارد.

استاندار البرز با تأکید بر ضرورت تقویت صادرات استان اظهار کرد: در گذشته، البرز در حوزه صادرات به‌ویژه در بخش‌های ساختمانی و تأسیساتی عملکرد مناسبی داشت، اما به‌تدریج بخشی از این بازارها از دست رفت که یکی از دلایل آن، ضعف در پایبندی به تعهدات قراردادی و شفافیت در تعاملات اقتصادی بود.

وی افزود: امروز باید فرهنگ تعهد، صداقت و پایبندی به قراردادها در حوزه صادرات تقویت شود و شورای صادرات استان با برگزاری جلسات منظم و خروجی‌محور، نقش فعال‌تری ایفا کند.

استاندار البرز با اشاره به ظرفیت بازار اقلیم کردستان عراق تصریح کرد: این منطقه یک بازار مصرف‌گرا با ظرفیت بالا است و انتظار می‌رود با همکاری رایزن اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان، نیازهای این بازار به‌صورت دقیق شناسایی و به تولیدکنندگان استان منتقل شود.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان استان البرز و تجار اقلیم کردستان، می‌تواند نقش مؤثری در افزایش صادرات و تثبیت حضور محصولات ایرانی در این بازار ایفا کند.

استاندار البرز با بیان اینکه بخش عمده واحدهای صنعتی استان از توان مالی و تولیدی مناسبی برخوردارند، گفت: استان البرز بهانه‌ای برای کم‌تحرکی در حوزه صادرات ندارد و باید با ایجاد انگیزه، حمایت و پیگیری مستمر، بخش خصوصی را به حضور فعال‌تر در بازارهای خارجی ترغیب کرد.

وی افزود: اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی می‌تواند نقش پررنگ‌تری در هدایت، سازماندهی و حمایت از صادرکنندگان استان ایفا کند.

عراق؛ دومین مقصد صادراتی ایران

در ادامه این نشست، خدرویسی رایزن اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان عراق با اشاره به اهمیت دیپلماسی اقتصادی گفت: روابط خارجی کشورها زمانی مؤثر خواهد بود که به تأمین امنیت اقتصادی و ورود ارز حاصل از صادرات به کشور منجر شود.

وی با بیان اینکه عراق دومین مقصد صادراتی ایران است، افزود: ایران با عراق حدود یک‌هزار و ۶۰۰ کیلومتر مرز مشترک و ۱۳ گذرگاه مرزی دارد که ۶ گذرگاه آن مربوط به اقلیم کردستان عراق است.

رایزن اقتصادی ایران در اقلیم کردستان ادامه داد: صادرات ایران به عراق سالانه حدود ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار است که بخش قابل توجهی از آن به اقلیم کردستان اختصاص دارد و این صادرات حتی در شرایط خاص مانند دوران کرونا یا بحران‌های امنیتی نیز متوقف نشده است.

وی جمعیت حدود ۶ میلیون نفری اقلیم کردستان عراق را یک مزیت مهم برای صادرکنندگان ایرانی دانست و گفت: این منطقه از نظر مصرف‌گرایی و وابستگی به واردات، فرصت قابل توجهی برای تولیدکنندگان ایرانی به شمار می‌رود.

خدرویسی با ارزیابی مثبت از نمایشگاه توانمندی‌های اقتصادی استان البرز اظهار کرد: تنوع تولیدات استان مطلوب است، اما برای موفقیت در بازارهای خارجی، باید اقدامات مکملی مانند تهیه کاتالوگ جامع چندزبانه، معرفی دیجیتال تولیدکنندگان، برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی در اقلیم کردستان و حضور هدفمند در نمایشگاه‌های بین‌المللی عراق انجام شود.