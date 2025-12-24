به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛علی کاظمی درجلسه‌ی شورای توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) و ستاد مناسب‌سازی شهرستان زنجان با تأکید بر اینکه شهر باید برای همه‌ی شهروندان زیست‌پذیر باشد،گفت: مناسب‌سازی معابر و اماکن عمومی صرفاً یک وظیفه‌ی اداری نیست، بلکه حقی است که بر گردن نظام اجرایی قرار دارد. ما موظفیم شرایطی را فراهم کنیم که یک فرد معلول یا یک سالمند بتواند بدون نیاز به همراه، در سطح شهر تردد کرده و از خدمات عمومی بهره‌مند شود.

وی افزود: گزارش‌های بازدید از صندوق و خانه‌ی امید بازنشستگان نشان‌دهنده نیاز به ارتقای خدمات رفاهی در این مراکز است. تکریم بازنشستگان و فراهم کردن محیطی امن و استاندارد برای سپری کردن اوقات فراغت آنها، از اولویت‌های اصلی ما است.

در این نشست، پس از ارائه گزارش اقدامات ادارات و نتایج بازدید بهزیستی از زیرساخت‌های مرتبط با بازنشستگان، تصمیمات زیر جهت اجرا ابلاغ شد:

اعزام کمیته‌ی فنی برای بازرسی میدانی: مقرر شد کمیته‌ی فنی مناسب‌سازی در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به بازدید میدانی از سطح شهر اقدام کند. این کمیته موظف است تمامی نواقص شهری، از جمله وضعیت نامناسب پیاده‌رو‌ها و موانع فیزیکی را شناسایی و تا رفع کامل آنها، روند اصلاحات را پیگیری نماید.

همچنین مقرر شد به منظور حمایت از دانش‌آموزان توان‌خواه، مسیر‌های منتهی به مراکز آموزشی این عزیزان به‌طور ویژه ایمن‌سازی و مناسب‌سازی شود تا دغدغه‌ی خانواده‌ها در تردد فرزندانشان مرتفع شود.

فرماندار زنجان در پایان افزود: که نظارت بر اجرای مصوبات توسط کمیته‌ی فنی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و دستگاه‌ها موظف به همکاری کامل با این کمیته هستند.