خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ سرهنگ «ایرج مظفری» رئیس پلیس راه استان ایلام اظهار داشت: ماموران پلیس راه محور ایلام _ کرمانشاه حین کنترل تخلفات رانندگی، یکدستگاه خودرو را بعلت ارتکاب تخلف متوقف که پس از استعلام وضعیت خلافی مشخص شد خودرو دارای ۱۵۰ میلیون ریال خلافی می‌باشد.

وی اضافه کرد: خودرو‌های دارای خلافی بالای مبلغ پنجاه میلیون ریال که سابقه دستور توقیف در سامانه اجرائیات داشته باشند، متوقف و به پارکینگ دلالت داده می‌شوند.