پخش زنده
امروز: -
نخستین نمایشگاه تخصصی آرد و نان و صنایع وابسته در محل نمایشگاههای بینالمللی کاسپین زنجان آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛نخستین نمایشگاه تخصصی آرد و نان و صنایع وابسته با حضور معاون اقتصادی استاندار زنجان و جمعی از مسئولان استانی و تولیدکنندگان از سراسر کشور در محل نمایشگاههای بینالمللی کاسپین زنجان آغاز به کار کرد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: در این رویداد تخصصی، کارخانجات آردسازی، تولیدکنندگان دستگاههای مدرن نانوایی، تجهیزات دوگانهسوز نانوایی، صنایع تبدیلی و همچنین شرکتها و کارخانجات فعال در حوزه بیسکویتسازی حضور دارند.
زمانی ادامه داد: عرضه و معرفی نانهای سنتی، انواع شیرینی و فطیر، دستگاهها و تجهیزات قنادی، کیک و شکلات از دیگر بخشهای این نمایشگاه است.
حضور در این نمایشگاه از ۲ لغایت ۵ دیماه؛ از ساعت ۱۵ الی ۲۱ برای عموم آزاد است.