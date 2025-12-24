نخستین نمایشگاه تخصصی آرد و نان و صنایع وابسته در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی کاسپین زنجان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛نخستین نمایشگاه تخصصی آرد و نان و صنایع وابسته با حضور معاون اقتصادی استاندار زنجان و جمعی از مسئولان استانی و تولیدکنندگان از سراسر کشور در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی کاسپین زنجان آغاز به کار کرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: در این رویداد تخصصی، کارخانجات آردسازی، تولیدکنندگان دستگاه‌های مدرن نانوایی، تجهیزات دوگانه‌سوز نانوایی، صنایع تبدیلی و همچنین شرکت‌ها و کارخانجات فعال در حوزه بیسکویت‌سازی حضور دارند.

زمانی ادامه داد: عرضه و معرفی نان‌های سنتی، انواع شیرینی و فطیر، دستگاه‌ها و تجهیزات قنادی، کیک و شکلات از دیگر بخش‌های این نمایشگاه است.

حضور در این نمایشگاه از ۲ لغایت ۵ دی‌ماه؛ از ساعت ۱۵ الی ۲۱ برای عموم آزاد است.