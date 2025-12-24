مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان از شرکت ۴۰ تولیدکننده استانی و ملی در نخستین نمایشگاه تخصصی آرد و نان استان زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ ولی الله زمانی، در حاشیه برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی آرد و نان و صنایع وابسته استان اعلام کرد: نخستین نمایشگاه تخصصی آرد، نان و صنایع وابسته استان زنجان در مساحت حدود 2 هزار مترمربع نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان برگزار می‌شود.

زمانی با اشاره به بازگشایی 40 غرفه متشکل از کارخانجات آرد استان زنجان افزود: شرکتهای تولیدکننده دستگاه و تجهیزات نانوایی، تولیدکنندگان تجهزات آرد سازی از جمله خمیرمایه، موتور برق و غیره، صنایع غذایی و شیرینی و شکلات، تولیدکنندگان تجهیزات قنادی، رشته‌بری‌های استان زنجان و سطح کشور در این نمایشگاه حضور دارند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: کارخانجات آردسازی نظیر فخر، دانه زرین، سنبل ماهدشت، تابان، آذرنام آراز، گل آرد زاگرس، یوزباشی، صنایع پخت مشهد، موتور برق دات کام، گروه صنعتی مینو، شرکت بیسکویت آرتا، شرکت بدیع، شرکت کیتروگاز تبرستان از جمله شرکت کنندگان نخستین نمایشگاه تخصصی آرد و نان استان زنجان می‌باشند.

به گفته مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان، سازمان ها و اتحادیه‌ها و ادارات نظیر اداره کل غله و خدمات بازرگانی، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، اتحادیه نانوایان و فرمانداری‌های استان زنجان در این نمایشگاه دارای غرفه می‌باشند.

زمانی همچنین از برگزاری کلاس‌های آموزشی پخت نان توسط اساتید مطرح کشوری و اتحادیه نانوایان در حاشیه برگزاری نمایشگاه تخصصی آرد و نان و صنایع وابسته استان زنجان خبر داد.